В финском торговом центре при задержании охранниками скончалась женщина

Финская полиция расследует инцидент с применением силы в торговом центре Iso Omena в Эспо по статье УК "Причинение смерти по неосторожности", пишет YLE.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает финская полиция, на основании имеющейся информации в совершении преступления подозреваются несколько человек.

7 января в торговом центре Iso Omena в финском Эспо охранники силой пытались задержать женщину. Очевидцы рассказали, что четверо охранников уложили женщину на пол и навалились на нее, из-за чего женщина скончалась на месте. Позже ее пытались реанимировать, но безуспешно. Будет проведено судебно-медицинское расследование причин смерти женщины.

По словам опрошенных информагенством STT свидетелей произошедшего, погибшая не вела себя агрессивно. Работник соседнего магазина сказал Yle, что применение силы было чрезмерным.

За безопасность в ТЦ Iso Omena отвечает компания Securitas. Исполнительный директор Securitas Ярмо Микконен выразил соболезнования семьям и друзьям жертвы. По его словам, охранники выполняли свои обычные обязанности.