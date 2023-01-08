В финском торговом центре при задержании охранниками скончалась женщина
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Финская полиция расследует инцидент с применением силы в торговом центре Iso Omena в Эспо по статье УК "Причинение смерти по неосторожности", пишет YLE.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает финская полиция, на основании имеющейся информации в совершении преступления подозреваются несколько человек.

7 января в торговом центре Iso Omena в финском Эспо охранники силой пытались задержать женщину. Очевидцы рассказали, что четверо охранников уложили женщину на пол и навалились на нее, из-за чего женщина скончалась на месте. Позже ее пытались реанимировать, но безуспешно. Будет проведено судебно-медицинское расследование причин смерти женщины.

По словам опрошенных информагенством STT свидетелей произошедшего, погибшая не вела себя агрессивно. Работник соседнего магазина сказал Yle, что применение силы было чрезмерным.

За безопасность в ТЦ Iso Omena отвечает компания Securitas. Исполнительный директор Securitas Ярмо Микконен выразил соболезнования семьям и друзьям жертвы. По его словам, охранники выполняли свои обычные обязанности.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае