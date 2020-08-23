В Германии хотят прозрачности в расследовании по Навальному
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Дело о предполагаемом отравлении Алексея Навального должно быть расследовано прозрачно, заявил в воскресенье, 23 августа, уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе. Об этом пишет Deutsche Welle.

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По его словам, "стоит вопрос об отравлении". "Стремительное ухудшение состояния здоровья Навального должно быть расследовано убедительно, прозрачно и в кооперации с российскими властями", - подчеркнул социал-демократический политик в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В ответ на вопрос о возможных дипломатических последствиях на тот случай, если подозрение об отравлении подтвердится, Визе отметил, что сначала необходимо дождаться результатов обследования, проводимого врачами берлинской клиники "Шарите". "Врачи должны найти причину его тяжелого заболевания. Надо дождаться этого и потом делать соответствующие выводы", - сказал немецкий политик.

Ранее в тот же день сообщалось, что больница "Шарите" взята полицией под круглосуточную охрану. Днем ранее Алексей Навальный был доставлен спецсамолетом из Омска в Берлин после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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