В Германии хотят заменить сезонных рабочих беженцами

После вступившего в силу в среду, 25 марта, запрета на въезд в Германию иностранных сезонных рабочих раздаются призывы спасти урожай с помощью беженцев. Об этом, в частности, в среду заявил эксперт партии ХДС по вопросам внутренней политики Германии Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg). "Биржи труда должны исчерпать все возможности и в том числе обратиться к тем 600 тысячам беженцев, которые числятся в Германии как ищущие работу", - заявил он изданию Die Welt.

По словам Миддельберга, многие из получивших в Германии убежище стремятся найти работу и смогут заработать на полях в рамках временного трудоустройства без сокращения социальных выплат.

С 17 часов 25 марта, согласно распоряжению главы МВД страны Хорста Зеехофера (Horst Seehofer), в Германию запрещен въезд категорий иностранцев, под которые подпадают и сезонные рабочие. Каждый год в Германии работают около 300 тысяч таких работников, главным образом из Польши и Румынии. Согласно заявлениям немецких сельхозпроизводителей, в этом году под угрозой оказался урожай спаржи - ее некому собирать.