В Германии отменили крупнейшую в мире туристическую ярмарку

Организаторы крупнейшей в мире туристической ярмарки ITB приняли решение об отказе от ее проведения из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за обострения ситуации с коронавирусом Sars-CoV-2 в Германии организаторы крупнейшей в мире туристической ярмарки ITB приняли решение об отказе от ее проведения. Об этом сообщил официальный представитель ITB в пятницу, 28 февраля.

Ярмарка должна была пройти в Берлине с 4 по 8 марта. Предполагалось, что в ней примут участие более десяти тысяч фирм, так или иначе связанных с туристическим бизнесом. Организаторы ожидали, что на ярмарке побывают более 160 тысяч профессиональных и рядовых посетителей.

Несмотря на то, что ряд экспонентов ярмарки, причем не только из Китая, в последние недели объявили об отказе от участия, организаторы ITB до последнего времени заявляли, что оснований для отмены мероприятий нет. Однако накануне медицинские власти Берлина ужесточили требования к участникам ITB. Они должны были предоставить доказательства того, что не посещали страны, наиболее сильно затронутые коронавирусом — Китай, Иран, Италию и Южную Корею. А кроме того, что не имели контакта с лицами из этих регионов. Такие условия невыполнимы, указали организаторы ярмарки.

Генеральный директор организатора ярмарки Messe Berlin Кристиан Геке (Christian Göke) заявил, что в данной ситуации для него главное здоровье и безопасность участников ITB, гостей и сотрудников. Председатель наблюдательного совета ITB Вольф-Дитер Вольф (Wolf-Dieter Wolf) указал, что ярмарка не переживала ничего подобного за 54 года своего существования.