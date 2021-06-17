В Германии призывают позволить школьникам учиться без масок

На фоне резкого спада заражений коронавирусом ряд депутатов бундестага, педиатры и другие эксперты призвали отказаться от обязательного ношения масок в школе. Глава Минздрава не разделяет это мнение.

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На фоне ежедневно уменьшающихся показателей заболеваемости коронавирусом ряд немецких политиков, педиатры и другие эксперты высказались за отмену обязательного ношения масок школьниками. "Учитывая быстрое снижение числа заражений, обязанность носить маску следует отменить", — заявил глава Федерального объединения педиатров Томас Фишбах в интервью газете Bild, опубликованном на сайте издания в ночь на четверг, 17 июня.

Эту позицию разделяет и руководитель клинических испытаний вакцины от коронавируса в немецкой биотехнологической компании CureVac Петер Кремснер. Если число привитых граждан продолжит расти так стремительно, что родители и пожилые люди будут защищены, ношение масок в школе необходимо будет отменить, указывает он.

По словам ученого, самим детям практически ничего не угрожает, поскольку они реже и менее серьезно болеют COVID-19.

Защита и ограничение одновременно



С Кремснером солидарна эксперт по вопросам здравоохранения Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Кристине Ашенберг-Дугнус. "Всеобщий масочный режим в школе должен быть отменен. Наши дети уже достаточно настрадались за время пандемии", — подчеркивает она.

Ашенберг-Дугнус поддерживает депутат от фракции ХДС / ХСС Маркус Вайнбер. "Маски имеют защитную функцию, но при этом являются и ограничением. Из-за них школьники не могут точно распознать мимику и жесты, потеют и испытывают проблемы с дыханием", — резюмирует он.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил за сохранение масочного режима в школах до конца учебного года и заявил, что "прекрасно понимает" желание некоторых федеральных земель как минимум до начала летних каникул обязать школьников носить маски.

Ситуация с коронавирусом в Германии



По данным Института Роберта Коха, 17 июня суточный прирост заражений коронавирусом в Германиисоставил 1330 случаев.

За последние 24 часа в связи с заболеванием COVID-19 в ФРГ скончались 105 пациентов, общее число летальных исходов в стране возросло до 90 179. Всего с начала эпидемии в Германии, население которой составляет около 84 млн человек, было выявлено 3 718 955 случаев заражения.