В Германии прошли обыски и аресты чеченцев

Прокуратура Берлина сообщила о спецоперации сразу в нескольких федеральных землях Германии в связи с подозрениями в возможной подготовке теракта.

В нескольких федеральных землях Германии ранним утром во вторник, 14 января, прошли полицейские рейды и обыски. Их причиной прокуратура Берлина назвала подозрения в подготовке крупного террористического акта, который может угрожать государству. В операции участвовали около 180 сотрудников спецподразделений. В заявлении прокуратуры, размещенном в микроблоге Twitter, говорится, что рейды были направлены против "подозреваемых чеченского происхождения".

Gemeinsame PM — Durchsuchungen im islamistischen Milieu in mehreren Bundesländern pic.twitter.com/5lKzzX1w7u — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 14, 2020

Руководило операцией управление уголовной полиции Берлина. Обыски прошли в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне — Вестфалии и Тюрингии. Другие подробности официально не сообщаются. В Берлине обыск был проведен в районе Марцан-Хеллерсдорф на первом этаже шестиэтажного здания. В результате были задержаны два человека.

Газета Bild пишет, что при проведении операции в Бранденбурге был, по крайней мере, один арест. В Хагене обыск проводился в доме родителей 24-летнего чеченца, живущего в Берлине. В ходе обыска изъят компьютер.

По сведениям журналистов, подозреваемые уже некоторое время находятся в поле зрения полиции. Одного из них видели в сентябре 2019 года снимающим вход в синагогу в центре Берлина на видео. Немецкая полиция считает сеть чеченских исламистов крайне опасной, поскольку многие ее члены участвовали в военных действиях и умеют обращаться с оружием и взрывчатыми веществами. Кроме того, у них есть контакты с организованными преступными группировками, что облегчает доступ к оружию. Об этом говорилось в недавнем отчете Федерального ведомства по уголовным делам Германии.