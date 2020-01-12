В Германии растет число преступлений против политиков
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С 2018 по 2019 год в Саксонии и Тюрингии на востоке ФРГ число нападений и других преступлений в отношении должностных лиц выросло примерно вдвое, пишет Welt am Sonntag.

Число преступлений в отношении должностных лиц в Германии в 2019 году выросло. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag в воскресенье, 12 января, со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного среди МВД ряда федеральных земель. По данным опроса, например, в Нижней Саксонии число таких преступлений выросло со 108 в 2018 году до 167 в 2019 году, а в Баден-Вюртемберге — с 81 до 104.

На востоке Германии этот показатель увеличился еще сильнее. Так, в Саксонии он почти удвоился — с 99 до 197, а в Тюрингии вырос более чем в два раза — с 43 до 101. В Берлине число нападений на должностные лица в последние годы выросло незначительно — с 143 до 159. В то же время и Баварии оно, наоборот, сильно снизилось — с 232 до 134.

В статистике учитываются нападения и другие преступления в отношении министров немецких федеральных земель, судей и сотрудников органов местного самоуправления, в том числе работающих на добровольных началах. При этом при оценке ситуации в Берлине добавлены также данные по политикам федерального уровня и должностным лицам, работающим в находящихся в столице ФРГ представительствах земель.

Данные носят предварительный характер, так как до 31 января могут поступить новые сведения о преступлениях, совершенных в 2019 году, отмечает Welt am Sonntag.

Самым резонансным преступлением в отношении местного политика в Германии в 2019 году стало убийство главы административного округа Кассель Вальтера Любке, выступавшего в поддержку беженцев. Он был убит выстрелом в голову с близкого расстояния, его тело обнаружили в ночь на 2 июня на террасе своего дома в Вольфхагене. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Штефана Э., так как на месте преступления были обнаружены следы его ДНК.

Широкое обсуждение в Германии вызвала также ситуация вокруг Кристофа Ландшайдта — мэра небольшого города Камп-Линфорт на западе ФРГ. Он утверждает, что получает угрозы от правых радикалов, и оспаривает в суде отказ выдать ему разрешение на ношение огнестрельного оружия. В Камп-Линфорте проходят демонстрации как сторонников, так и противников Ландшайдта.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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