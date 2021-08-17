В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет и старше

Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) рекомендует введение вакцин от коронавирусной инфекции подросткам в возрасте от двенадцати лет и старше. Как заявили в Stiko в понедельник, 16 августа, эксперты пересмотрели свою оценку.

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Согласно заявлению Stiko, корректировка была сделана в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах, в частности, при широкомасштабной программе вакцинации подростков в США, где, по данным комитета, уже вакцинированы почти десять миллионов молодых людей. Так, изучалась информация о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола. Полученные данные показали, что при соответствующей медицинской помощи они протекают легко.

Кроме того, "математическое моделирование" показало, что, учитывая дельта-вариант, который сейчас также доминирует в Германии, существует "значительно более высокий риск" заболевания в случае возможной четвертой волны инфекций осенью, указывает Stiko. При "тщательной оценке" преимущества вакцинации перевешивают возможные риски, отметили в комитете.

Минздрав Германии приветствует решение Stiko



Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) назвал заявление Stiko "хорошей новостью". "Родители молодых люди получили четкую рекомендация принять решение в пользу вакцинации", — цитирует его агентство AFP.

По словам министра, в Германии доступна вакцина в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация может "состояться уже на этой неделе".

По данным Института имени Роберта Коха, на 15 августа в Германии полностью привиты более 47 млн человек (57,2 процента населения). 63,2 процента жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.