В Германии участились нападения на общежития для беженцев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Рост числа нападений на приюты для беженцев связывают с отменой ковидных ограничений и увеличившимся притоком мигрантов. В то же время таких нападений сейчас гораздо меньше, чем на пике миграционного кризиса 2015 года.

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В Германии впервые с 2015 года выросло количество нападений на общежития для мигрантов. В минувшем году в стране зарегистрировано 121 такое нападение, тогда как годом ранее их было 70, сообщила в четверг, 2 марта, газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на предварительные данные, представленные министерством внутренних дел ФРГ в ответ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

В немецком МВД связывают рост числа таких нападений с отменой коронавирусных ограничений и усилившимся притоком мигрантов. В 2022 году в ФРГ было зарегистрировано 218 тысяч первичных прошения об убежище. Помимо этого, в страну прибыл почти один миллион беженцев из Украины.

Власти ФРГ в минувшем году также зафиксировали 1248 нападений на беженцев за пределами их жилищ — примерно столько же, сколько годом ранее (1259).

В сравнении с 2015 годом, когда Германия находилась на пике миграционного кризиса, нынешние цифры низкие. Тогда в стране было зарегистрировано 1047 нападений на приюты для беженцев. С тех пор это число год за годом снижалось: в 2017 году — 284, в 2020-м — 84 и в 2021 году — 70.

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