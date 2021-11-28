В Германии врач прививал посетителей аэропорта самодельной вакциной от коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В субботу, 27 ноября в аэропорту немецкого города Любек полиция остановила акцию вакцинации, которую проводил местный врач, предприниматель и владелец аэропорта Винфрид Штекер. Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на Deutsche Welle и NVT.

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Отмечается, что Штекер прививал людей от коронавируса вакциной собственного производства. Вакцинироваться успели 50 человек из собравшихся 230. Вакцинация проводилась в специально отведенном для этого помещении.

Когда стражи порядка приехали на место происшествия, они запросили личные данные присутствующих и конфисковали образцы вакцины и использованные шприцы. Как сообщили в полиции Любека, в связи со случившимся может быть возбуждено уголовное дело в случае, если вакцина не была одобрена регулятором.

В 2020 году немецкие СМИ сообщили, что Штекер разработал в своей лаборатории вакцину от Covid-19. Врач заявил, что ее эффективность составляет 97%. В испытаниях препарата участвовал сам Штекер, его семья и друзья. Позже он вакцинировал несколько десятков добровольцев.

По словам Штекера, его вакцина произведена по принципу вакцин от гепатита A и B. Он указал, что вакцина основана на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Deutsche Welle отмечает, что этот же метод используется для произведения американской вакцины Novavax.

Вакцина Штекера пока не прошла полноценные клинические исследования, нет и публикаций о ней в медицинских журналах.

Винфрид Штекер является основателем международной компании Euroimmun — она занимается разработкой способов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Четыре года назад врач продал предприятие американскому концерну PerkinElmer. Стоимость сделки составила 1,2 миллиарда евро.

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