В городах Испании прошли акции в поддержку осужденного рэпера

Десятки человек получили ранения в результате столкновений демонстрантов с полицией в ночь со среды на четверг, 18 февраля. Манифестации состоялись в Мадриде, Барселоне и еще в 30 городах Испании в поддержку 32-летнего леворадикального рэпера Пабло Хаселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление монархии, передает корреспондент DW. Нанесен материальный ущерб торговым учреждениям и городскому хозяйству.

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Бунт в Мадриде

В столице Испании сотни молодых людей собрались поздно вечером на центральной площади Пуэрта-дель-Соль. Как сообщили DW в пресс-службе полиции, они требовали освободить Хаселя, выкрикивали оскорбления в адрес властей Испании, а затем начали забрасывать полицейских камнями и бутылками, вступили с ними в драку. Стражи порядка ответили дубинками, слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Вытесненные с площади, манифестанты рассеялись по прилегающим улицам, по пути громя витрины и грабя магазины, поджигая автомобили и контейнеры для мусора. В результате беспорядков 55 человек, в том числе 30 полицейских, получили ранения. Трое госпитализированы. 19 человек задержаны, в том числе 6 несовершеннолетних.

Любители рэпа и популисты

Аналогичные бурные протесты поклонников рэпа и леворадикальных активистов прошли в разных городах Каталонии, где жил Хасель до заключения под стражу. В столице региона - Барселоне столкновения с полицией имели место второй день подряд. Здесь был разгромлен полицейский комиссариат, разграблены торговые предприятия. Задержаны 29 человек. Есть пострадавшие.

Беспорядки были осуждены всеми демократическими партиями Испании, но нашли поддержку со стороны популистской партии "Подемос", входящей в левое коалиционное правительство страны. Лидер этой партии и вице-премьер правительства Пабло Иглесиас потребовал освободить Хаселя, утверждая, что он в своем творчестве пользовался правом на свободу слова.

Без права на помилование

Иного мнения, как отмечает газета Mundo, придерживается испанская юстиция, включая Верховный суд страны, утвердивший приговор рэперу - 9 месяцев заключения. Основной довод - право на свободу слова не оправдывает пропаганду ненависти, восхваление Аль-Каиды, террористов из баскской ЭТА и каталонской Терра Льюре призывов убивать неугодных испанских либералов из Народной партии и журналистов, чем отличались рэпы Хаселя.

Нельзя, по испанским законам, оправдывать свободой слова и грубые оскорбления в адрес главы государства - короля и силовых структур, которые звучали в сочинениях рэпера. Кстати, за все эти деяния он был осужден условно на 2 года еще в 2015 году, но выводы не сделал, а посему попал под суд вторично и теперь получил реальный срок как рецидивист, пишет Mundo.