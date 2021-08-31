В Госдепе назвали условия для сотрудничества с "Талибаном"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил сотрудничество с фундаменталистским исламским движением "Талибан", если оно будет придерживаться своих "обязательств" в обеспечении свободы передвижений, уважения прав всех афганцев и формирования инклюзивного правительства. Об этом Блинкен заявил в понедельник, 30 августа, на брифинге в Вашингтоне.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Талибан" стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить", — подчеркнул глава Госдепа.

Блинкен рассказал также, что США переносят свою дипмиссию из Афганистана в столицу Катара Доху. "По состоянию на сегодняшний день мы приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будем использовать офис в Дохе для проведения дипломатической работы с Афганистаном", — объяснил он.

В Афганистане остаются до 200 американцев

В Афганистане остаются американские граждане, добавил госсекретарь США. Предположительно, их число составляет от 100 до 200 человек. По словам Блинкена, Соединенные Штаты постараются обеспечить возможность для этих людей выбраться из страны, хотя эвакуация уже завершена.

30 августа Вашингтон объявил о завершении вывода войск из Афганистана, перешедшего под контроль талибов. Военная миссия США в Афганистане продлилась почти 20 лет. Она началась вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

6

Source

Deutsche Welle

Tags

Катар Афганистан Вашингтон США США в Афганистане Талибан
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Снова в школу!
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего