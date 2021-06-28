В Греции молодежи пообещали по 150 евро за вакцинацию от COVID-19

Правительство Греции пообещало молодым людям в обмен на вакцинацию от COVID-19 по 150 евро, которые можно будет потратить на авиабилеты, абонементы в культурные учреждения или на бронирование кэмпингов, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление премьера Кириакоса Мицотакиса.

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Получить поощрение смогут получить греки в возрасте до 26 лет, программа начнет действовать с 15 июля. После первой дозы вакцины в электронном кошельке гражданина появится сумма в размере 150 евро, которой можно будет расплатиться за билеты на самолет, паром или поезд, за аренду автомобиля, забронировать место в кэмпинге, купить билеты в музей, театр, кино или на археологические раскопки.

"Мы надеемся, что молодые люди воспользуются этой возможностью. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали (даже без поощрения - ИФ)", - сказал Мицотакис в выступлении на ТВ.

Министр по цифровой политике страны Кириакос Пьеракакис заявил, что проект цифрового кошелька с выплатой в 150 евро за вакцинацию сфокусирован именно на индустрии развлечений и туризме.

Кроме того, в стране изучают юридические аспекты того, как можно сделать вакцинацию обязательной для отдельной категории граждан, в частности, для сотрудников домов престарелых.

Порядка 35% населения Греции к концу июня завершили вакцинацию двумя дозами препарата, по оценкам правительства, к концу июля эта цифра достигнет 48%.