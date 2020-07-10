В Афинах тысячи людей в четверг, 9 июля, вышли на улицы, чтобы выразить протест против нового закона о демонстрациях. В соответствии с ним прокуратура, в частности, имеет право запретить уже запланированную массовую акцию в случае, если увидит в ней угрозу уличных беспорядков. В четверг парламент одобрил новый закон, пишет Ekathimerini.com.

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В центре греческой столицы, перед парламентом страны, собралось около десяти тысяч человек. Некоторые из них держали в руках баннеры с надписью "Руки прочь от демонстраций". При этом начавшиеся мирно протесты несколько раз перерастали в столкновения с полицией. Протестующие забрасывали силовиков бутылками с зажигательной смесью, фальшфейерами и различными предметами. Полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В столкновениях с полицией участвовали сторонники движения автономизма и радикалы из так называемого "Черного блока".

К массовым выступлениям против нового закона призвали профсоюзы, связанные с Коммунистической партией Греции, а также Коалицией радикальных левых сил (СИРИЗА), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Алексис Ципрас, пишет DW.

Согласно новому закону, для проведения любой демонстрации необходимо будет подать заявку, а организаторам - взять на себя обязательство обеспечить мирный характер мероприятия. В противном случае их можно будет привлечь к ответственности.

Возможен запрет на проведение собраний "по соображениям общественной безопасности" или если существует вероятность того, что его проведение непропорционально нарушит социально-экономическую жизнь района. Законопроект также разрешает полиции разгонять митинг в ряде случаев, передает РИА "Новости".

Ограничения не касаются празднования 1 мая и годовщины 17 ноября - восстания студентов афинского Политехнического института, подавленного войсками хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года.

По мнению консервативного премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, подготовленный закон о демонстрациях служит общественной безопасности. Правительство заявляет, что постоянные демонстрации создают проблемы для горожан, мешают автомобильному и общественному транспорту, нарушают торговлю. "Свобода человека протестовать так же ценна, как свобода другого человека добраться до больницы, до места работы, до своего дома", - отметил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Однако многие греки придерживаются иной точки зрения. Оппозиция заявляет, что впервые со времен военной хунты в Греции ограничивается право на митинги и собрания. Противники нового закона говорят, что власти развернули наступление на демократические ценности, чтобы подготовиться к волне общественных выступлений, которая может последовать на фоне ухудшения социально-экономической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом Греция еще не оправилась от последствий экономического кризиса 2009 года, а уличные протесты происходят в стране достаточно часто.

Быстрому принятию спорного закона способствовало то, что правящая партия "Новая демократия" обладает большинством голосов в парламенте. За законопроект проголосовали 187 депутатов из 300.