В Greenpeace сообщили о новых пятнах на воде на Камчатке

Greenpeace сообщила о новых неизвестных пятнах в бухтах в 20-50 километрах к югу от Халактырского пляжа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

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"Команда зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова Камчатка", — говорится в сообщении.

Пятна обнаружили в трех бухтах: Вилючинской, Спасения и Безымянной. На поверхности океана наблюдается желтоватая пена, вода также непрозрачная.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.