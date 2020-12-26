В Грузии продают "лекарство" от Covid под названием "Благодать Господня"

В грузинских аптеках начали продавать пищевые добавки местного производства под названием "Благодать Господня". Об этом рассказала телекомпания "Рустави-2".

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В аннотации к препарату указано, что лекарство "помогает победить коронавирус". Его можно купить в одной из крупнейших аптечных сетей Грузии. Стоимость — 60 лари (18.3 доллара) за четыре таблетки.

Создатели препарата — три грузинских академика. Они говорят, что излечили от Covid-19 уже 300 человек. "Некоторые лечились в клиниках, некоторые — дома. Некоторые принимали препарат в качестве профилактики. Все в восторге", — рассказывает академик Гурам Купатадзе, которого цитирует "Эхо Кавказа".

По словам одного из создателей "лекарства" Анзора Джапаридзе, препарат создан с божьего благословения еще во время первой волны коронавируса, однако из-за бюрократических формальностей в аптечной сети он появился только в ноябре. "Божью благодать" нужно принимать утром натощак, перед этим обязательно перекрестившись", — подчеркнул Джапаридзе. Его слова приводит "Sputnik Грузия".

Специалисты же говорят, что пищевые добавки не могут излечить пациентов от коронавируса. Они призывают граждан не заниматься самолечением. "Сегодня весь мир работает над созданием лекарства от коронавируса. Пока такого препарата нет", — заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе. По его словам, использование добавки может только усугубить состояние пациентов.

Главный инфекционист Грузии профессор Тенгиз Церцвадзе считает, что поступившая в аптеки добавка если и приносит пользу, то ограниченную. "Я не знаю состава этой пищевой добавки, но если они включают в себя витамины и вещества, полезные для ковид-инфицированных, тогда их использование возможно, но не стоит думать, что эта пищевая добавка способна вылечить от коронавируса", — сказал Церцвадзе.

Не только медики, но и грузинская церковь выступила против продаж "Божьей благодати". Использование имени Бога при продаже пищевых добавок неприемлемо для грузинского духовенства, сказали его представители. Они также отметили, что Церковь не давала своего благословения.