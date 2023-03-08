В Грузии продолжаются массовые протесты против "закона об иноагентах". Накануне демонстрантов разогнала полиция

В Тбилиси продолжаются начавшиеся накануне массовые акции протеста против закона об "иностранных агентах", который во вторник вечером грузинский парламент одобрил в первом чтении.

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Законопроект, носящий название "О прозрачности зарубежного влияния" обязывает любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учет в качестве "иностранных агентов" — даже если зарубежные поступления "агентов" составляют лишь пятую часть их бюджета.

Тем, кто по какой-либо причине этого не сделает, угрожают большие штрафы.

Находящаяся у власти в стране партия "Грузинская мечта" утверждает, что законопроект написан по образцу американского законодательства времен Великой депрессии.

Критики закона, в том числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили сравнивают его с российским аналогом, который Кремль активно использует для подавления в стране любых форм инакомыслия.

По их мнению, принятие закона подтолкнет Грузию в направлении авторитаризма и положит конец надеждам страны на более тесные связи с Европой.

Демонстрация 8 марта



Накануне вечером, после принятия закона в первом чтении, на улицы Тбилиси вышли тысячи людей, несогласных с решением грузинских депутатов.

Протестующих поддержала президент страны Саломе Зурабишвили: она заявила, что депутаты, поддержавшие законопроект, нарушили конституцию, и пообещала наложить на законопроект вето, если он попадет к ней на стол.

Впрочем, а грузинской конституции прописан механизм, с помощью которого парламентарии могут после этого все равно принять закон, преодолев президентское вето.

Ближе к ночи массовая демонстрация протеста переросла в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Тогда толпу было решено разогнать при помощи слезоточивого газа и водометов.

По официальным данным МВД страны, во вторник вечером в ходе столкновений было задержано 66 человек.

Однако на следующий день — 8 марта — протесты продолжились. Международный женский день в Грузии носит статус государственного праздника, поэтому на этой неделе среда в Грузии — выходной.

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза прошли по центральному проспекту грузинской столицы имени Шота Руставели в сторону законодательного собрания, скандируя "Нет российскому закону!"

Оппозиционные партии второй день подряд призывают людей не расходиться по домам, а провести ночь, пикетируя здания парламента.

Их лидеры говорят, что партия "Грузинская мечта" стала слишком дружна с Кремлем и в последние годы ведет страну в сторону авторитаризма.

В то же время грузинское общество настроено к Москве резко негативно — не только из-за вторжения в Украину, но и в результате многолетнего конфликта по поводу Абхазии и Южной Осетии.

Глава правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в среду вновь выступил в защиту законопроекта, заявив, что его принятие избавит страну от людей, работающих против интересов государства и Грузинской православной церкви.

Как сообщают грузинские СМИ, он обвинил "радикальную оппозицию" Грузии в подстрекательстве недовольных законопроектом к совершению "беспрецедентного насилия" во время митингов накануне.