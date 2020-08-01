В Хабаровске прошла акция в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровске в полдень по местному времени (5 часов мск) в субботу, 1 августа, началась акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщил корреспондент DW, который находится в Хабаровске.

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Люди собрались у здания краевого правительства и начали скандировать лозунги "Я, мы, Фургал", "20 лет - доверия нет", "Мы здесь власть". Мэрия города заявила о 3,5 тысячи участников. После этого демонстранты отправились шествием по городу. По данным корреспондента DW, полиция не вмешивается в происходящее.

Это уже 22-й день протестов в поддержку Фургала. Акция прошла, несмотря на проливной ливень в Хабаровске, и закончилась через несколько часов.

Еще однаакция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края проходит в административном центре Приморского края - Владивостоке. По оценке местных СМИ, в мероприятии на одной из центральных площадей участвуют несколько десятков человек. На этой же площади уже не впервые организован концерт и ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала



Сергей Фургал является известным в Хабаровском крае бизнесменом. В 2005 года был избран в региональную Законодательную думу по списку Либерально-демократической партии России (ЛДПР). С 2007 по 2018 год Фургал избирался депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позже хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Сергея Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихли, их участники начали требовать отставки врио главы региона.