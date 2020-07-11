В Хабаровске прошли многотысячные протесты против ареста губернатора Фургала

В Хабаровске прошла акция в защиту арестованного губернатора края Сергея Фургала. В несогласованном митинге в субботу, 11 июля, участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД по региону тем временем сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".

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Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!". Власти попытались не допустить проведения акции и перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями под предлогом проведения дезинфекции. Протестующие убрали забор и прошли на площадь Ленина. Затем они прошли шествием по центральной улице Муравьева-Амурского, затем по улице Ленина. После этого митинг продолжился возле здания правительства Хабаровского края.

Полиция наблюдала за акцией и сопровождала колонну

Тысячи людей во время акции подписали петицию в защиту Сергея Фургала, сообщает местное издание DVhab.ru. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения, большинство - без масок, пишет "Интерфакс". По данным местных СМИ, на улицы вышли не только жители краевого центра, но и пригородов. Полиция наблюдала за акцией, сотрудники ДПС сопровождали колонну на некоторых участках. Акция продолжалась более четырех часов и завершилась без инцидентов и задержаний.

Накануне призыв выйти на митинг в защиту Фургала на площадь Ленина был распространен в соцсетях, а также через объявления на подъездах домов, указывает DVhabru. Ранее в тот же день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте действующего губернатора Хабаровского края, отправив Фургала в СИЗО до 9 сентября 2020 года. По словам адвоката Фургала Бориса Кожемякина, в судебном заседания губернатор отверг все обвинения в свой адрес и заявил о непричастности к инкриминируемым ему преступлениям.

Дело Фургала

Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы был депутатом трех созывов Государственной Думы России. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент главу региона Вячеслава Шпорта.

9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По данным СКР, его проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.