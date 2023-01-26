По сообщениям палестинских властей, девять палестинцев, в том числе пожилая женщина, были убиты в результате рейда израильских военных в Дженине, городе на оккупированном Западном берегу Иордана, в целях поиска боевиков-исламистов. Израильские военные заявили, что им удалось предотвратить крупные нападения "террористического отряда" палестинской группировки "Исламский джихад".

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Представители израильской армии сообщили, что в результате операции трое боевиков были убиты, еще один сдался и был арестован.

"Силы безопасности провели операцию по окружению здания, в котором находились подозреваемые, — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). — Были обнаружены двое вооруженных подозреваемых, которые пытались скрыться и были нейтрализованы".

"Один из подозреваемых, находившийся в здании, сдался силам безопасности. Солдаты инженерно-боевых подразделений ЦАХАЛа вошли в здание, чтобы привести в действие два взрывных устройства, имевшихся у подозреваемых. Там находился еще один вооруженный подозреваемый, который был нейтрализован солдатами на месте происшествия", — сообщили израильские военные.

ЦАХАЛ обвинил боевиков в активном участии в планировании и осуществлении многочисленных крупных террористических атак на израильских гражданских лиц и солдат.

По словам военных, еще один палестинский боевик открыл огонь по солдатам во время рейда. Израильтяне открыли ответный огонь и, по-видимому, кого-то задели: сейчас ЦАХАЛ изучает сообщения о возможных дополнительных пострадавших.

ХАМАС и "Исламский джихад" (Великобритания, США, ЕС, Израиль и ряд других стран признали их террористическими организациями) подтвердили, что обстреляли израильских военных из огнестрельного оружия и применили против них самодельные взрывные устройства.

Медицинские службы на Западном берегу сообщили, что в результате рейда девять палестинцев были убиты и еще 20 получили ранения, четверо из них — тяжелые.

Официальное палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что при попытке помешать израильским войскам войти в Дженин пострадали семь палестинцев.

Оно также сообщило, что израильтяне полностью разрушили здание туристического клуба в Дженине.

Таксист Мохаммед Аммори рассказал, что стоял и разговаривал с другом, когда к зданию, расположенному рядом с клубом, подъехали военные на нескольких машинах.

"Мы услышали выстрелы, убежали в клуб Дженина и оставались там в осаде в течение трех часов. Примерно через час военные бульдозеры уничтожили автомобили по обе стороны дороги, а затем разрушили стену клуба", — сказал он. — Молодые люди бросали камни, самодельную взрывчатку, а палестинские боевики открыли огонь по израильским войскам. Мой друг был ранен в ногу, и я видел, как бульдозер перевернул машину с человеком внутри. Он был ранен, но выжил".

Министр здравоохранения в палестинской администрации Май аль-Кайла заявила, что врачи Палестинского Красного Полумесяца не смогли сразу эвакуировать раненых, потому что израильские военные перекрыли дорогу к месту происшествия.

По ее словам, детское отделение местной больницы также пострадало от израильского слезоточивого газа. ЦАХАЛ не прокомментировал эти обвинения.

Представитель главы палестинской администрации Махмуда Аббаса осудил израильский рейд, назвав его резней, происходящей при попустительстве международном сообщества. "Именно это побуждает оккупационное правительство совершать массовые убийства нашего народа на глазах у всего мира", — заявил Набиль Абу Рудейне.

Ситуация на Западном берегу в последнее время снова обострилась: израильские военные продолжают операцию против палестинских боевиков.

В результате серии нападений палестинцев на израильтян, а также стрельбы по израильским солдатам во время арестов боевиков погибло более 30 человек, включая солдат, полицейских и мирных жителей.

В результате действий израильской армии с начала года на Западном берегу убиты по меньшей мере 29 палестинцев — не только боевиков, но и гражданских лиц.

Фото: Reuters