В Иерусалиме в результате столкновений пострадали более 40 человек

В Иерусалиме в результате новых ожесточенных столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими силовиками на Храмовой горе пострадали 42 человека, 22 из них госпитализированы, сообщил Палестинский комитет Красного Полумесяца в пятницу, 29 апреля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным израильской полиции, беспорядки произошли в районе мечети "Аль-Акса": "погромщики" бросали камни и запускали фейерверки в направлении Стены плача — одной из величайших святынь иудаизма. Корреспондент агентства AFP сообщил, что израильские силовики в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ. После утренней молитвы ситуация немного разрядилась.

Напряженность в отношениях между израильтянами и палестинцами в последнее время заметно усилилась. За последние две недели в результате столкновений в районе мечети "Аль-Акса" пострадали уже более 250 человек. С конца марта жертвами целого ряда терактов стали 14 израильтян. В результате операций израильских войск на территории Западного берега реки Иордан были убиты десятки палестинцев, в том числе несколько предполагаемых исполнителей терактов.