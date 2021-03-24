В Индии обнаружили новый штамм Covid с двойной мутацией
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, сообщило индийское министерство здравоохранения 24 марта.

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"Анализ образцов из Махараштры показал, что, по сравнению с декабрем 2020 года, увеличилась доля образцов с мутациями E484Q и L452R. Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20% образцов и не соответствуют любым ранее перечисленным разновидностям, вызывающим обеспокоенность", — говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии в "Твиттере".

Проанализировав более 10 тыс. образцов, власти также нашли 736 случаев заражения "британским" штаммом, 34 — "южноафриканским" и один — "бразильским". Образцы с этими штаммами были обнаружены в 18 индийских штатах.

Рост числа заражений Covid-19 отмечается во многих регионах Индии, пишет издание The Indian Express. Поэтому власти решили разрешить с 1 апреля прививки для всех жителей старше 45 лет, а в Дели и Мумбаи запретили празднества по случаю фестиваля весны Холи, который начнется в воскресенье.

В среду наступил ровно год с объявления властями Индии локдауна из-за коронавируса. В стране с начала пандемии заразились более 11,6 млн человек, умерли более 160 тыс.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Индия
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