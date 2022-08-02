В Индии подтверждена первая в Азии смерть от оспы обезьян

По словам министра здравоохранения штата Керала, у 22-летнего молодого человека оспа обезьян была выявлена в ОАЭ. Больного госпитализировали после возвращения в Индию, вскоре он скончался.

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Первая в Азии смерть после заражения оспой обезьян подтверждена в Индии. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила министр здравоохранения штата Керала на юго-западе страны Вина Джордж.

По ее словам, 22-летний молодой человек не имел других проблем со здоровьем. Он вернулся в Индию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где 19 июля сдал тест на оспу обезьян, результат которого оказался положительным. Через некоторое время после прилета на родину у него поднялась температура. Вслед за этим больного госпитализировали, а позднее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Молодой человек скончался 30 июля. Лица, контактировавшие с ним, находятся под наблюдением.

Минимум четыре случая инфицирования в Индии

По данным агентства AFP, в Индии зарегистрировано минимум четыре случая инфицирования оспой обезьян. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала мая за пределами Африки зарегистрировано свыше 18 000 случаев заражения, большинство из них - в Европе.

С этим заболеванием, предположительно, до сих пор были связаны минимум три летальных исхода за пределами Африканского континента: два в Испании и один в Бразилии. Зафиксированный в Индии случай - четвертый, и первый в Азии.

ЧС в сфере общественного здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией (ЧС) в сфере общественного здравоохранения. К тому моменту было известно о более чем 16 тысячах случаев в 75 странах. Большинство заражений были выявлены в Европе и Америке. Чаще всего заражаются мужчины, занимавшиеся однополым сексом, выяснили ученые из Лондонского университета королевы Марии.

Исследователи подчеркнули, что оспа не является инфекцией, передаваемой половым путем в традиционном смысле, и ею можно заразиться при любом близком физическом контакте. "Однако наша работа показывает, что большинство случаев передачи инфекции до сих пор было связано с сексуальной активностью, главным образом, но не исключительно, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами", - сказал руководитель исследования Джон Торнхилл.

Рекомендованные ВОЗ меры

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус для борьбы с распространением заболевания рекомендовал выходить на связь с группами, где подтверждено заболевание, усилить эпидемиологический надзор и меры общественного здравоохранения, повысить профилактику и контроль инфекций в больницах, а также ускорить исследования в области использования вакцин, терапевтических и других средств.