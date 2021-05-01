В Индии выявили рекордное с начала эпидемии число заражений коронавирусом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Общее число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 19 млн, из числа заболевших более 211 тыс. человек скончались.

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За прошедшие сутки в Индии диагностировали 401 993 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии, сообщается на сайте правительства страны. За последние сутки в стране умерли 3523 человека из числа заболевших.

Как отмечает The Times of India, уже десятые сутки подряд ежедневный прирост новых случаев коронавирусной инфекции превышает 300 тыс.

С сентября по февраль темпы распространения эпидемии в Индии снижались, достигнув на минимуме уровня 9 тыс. новых случаев в сутки. Однако с конца февраля начался стремительный рост количества выявляемых случаев, что дало повод премьер-министру Нарендру Моди заявить о разразившеvся в стране «коронавирусном шторме».

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