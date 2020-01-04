В Ираке объявлен трехдневный траур в связи с убийством иранского генерала

В Ираке объявлен трехдневный траур в связи с убийством американскими военными командующего иранского спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Траур объявлен начиная с субботы, 4 января, говорится в заявлении главы иракского правительства в Twitter.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара ВВС США по международному аэропорту Багдада. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Приказ об атаке отдал американский президент Дональд Трамп. Операцию он объяснил тем, что иранский военачальник причастен к убийствам тысяч протестующих и американских военных. Атака произошла спустя несколько дней после обстрела базы в Ираке боевиками проиранской группировки "Хезболла".

В Белом доме предупредили, что любое ответное действие со стороны Ирана в ответ на убийство Сулеймани будет расцениваться американской стороной как "очень плохое решение".