иран поезд
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Авария произошла рано утром на востоке страны. Ее причины пока что не установлены, но власти уже заявили о начале расследования.

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По меньшей мере 21 человек погиб и 47 получили ранения в результате схода поезда с рельсов ранним утром 8 июня на востоке Ирана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное информационное агентство IRNA.

Инцидент произошел на востоке страны, в 50 км от города Тебес и примерно 550 км от Тегерана. Всего в поезде, следовавшем из Мешхеда в Йезд, находилось около 350 человек.

Судя по фотографиям, сделанным на месте аварии, поезд задел стоявший рядом с железнодорожными путями экскаватор, в результате чего задняя часть состава сошла с рельсов. На кадрах, снятых с воздуха, видно, что вагоны лежат на боку.

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования в связи с катастрофой и объявил, что будет проведено расследование ее причин.

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