В Иране казнили четырех осужденных по обвинению в связи с "Моссадом"

В Иране были казнены четыре человека, обвиненные в сотрудничестве с израильской спецслужбой "Моссад". Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили местные СМИ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По утверждению властей Ирана, казненные "под руководством спецслужбы Израиля крали и уничтожала частную и государственную собственность", "похищали людей" и распространяли ложную информацию. Четверо мужчин были арестованы Корпусом стражи исламской революции еще в июне 2022 года.

Власти Ирана считают, что они действовали по инструкции от офицеров "Моссада" о том, как использовать оружие и похищать людей. В обмен они якобы получали от Израиля деньги в криптовалюте. Приговор был вынесен в конце ноября.

Еще три человека были приговорены к тюремному заключению на сроки от пяти до десяти лет. Их обвиняют среди прочего в угрозе национальной безопасности, содействии похищениям людей и незаконном хранении оружия, пишет агентство Reuters.