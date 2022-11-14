В Иране участника протестов приговорили к смертной казни

Суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Это наказание стало первым подобным приговором, вынесенным участникам продолжающихся с середины сентября демонстраций, пишет в воскресенье, 13 ноября, агентство AFP со ссылкой на иранский судебный портал Misan Online.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Детали, позволяющие определить личность или пол осужденного, на портале не приводятся, но указывается, что он был признан виновным в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, а также "создании угрозы национальной безопасности". Кроме того, его обвинили в "коррупции" и "мохаребе" — "войне против Бога". Последнее квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и может караться смертной казнью даже без сопутствующих обвинений.

Одновременно с этим на другом заседании суда в Тегеране к различным срокам лишения свободы были приговорены еще пять протестующих — их обвиняли в "сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности" и "нарушении общественного порядка". Подсудимых приговорили к срокам от пяти до десяти лет тюрьмы, у них есть право подать апелляцию.

Германия раскритиковала иранский режим

Тегеран и Берлин ранее обменялись нелестными комментариями из-за высказываний канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу отношения иранских властей к протестующим. "Что это за правительство, если оно стреляет в своих граждан? Любой, кто действует подобным образом, должен считаться с нашим сопротивлением", — заявил немецкий лидер в своем видеоподкасте 12 ноября.

Одновременно с этим Шольц призвал страны ЕС ввести санкции против иранского режима за поставки России вооружения, которое используется в войне, развязанной РФ против Украины.

Представитель МИД Ирана в Берлине оценил эти заявления как "интервенционистские, провокационные и не очень дипломатичные", а также предупредил в связи с этим о "долгосрочных последствиях" из-за "разрушения исторических связей".

Сотни протестующих в Иране ждут суда

Антиправительственные демонстрации в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней курдской девушки, которая была задержана полицией нравов в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

В связи с неутихающими митингами, которые проходят примерно в ста городах страны, только в Тегеране по состоянию на конец октября были обвинены 315 человек — им вменяют "сбор и сговор с целью подрыва безопасности страны", "пропагандистскую деятельность против правительства" и "нарушение общественного порядка". Кроме того, правозащитники сообщали о похищениях демонстрантов в Иране, а также о давлении на их родственников.

Некоторые "мятежники", среди прочего, обвиняются в незаконном ношении оружия, ранении сотрудников правоохранительных органов, а также уничтожении и поджоге общественного и правительственного имущества с целью подрыва безопасности страны и противостояния