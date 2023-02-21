В Испании из-за скандала со слишком широкими поездами уволились ответственные чиновники

В Испании ушли в отставку два самых высокопоставленных чиновника в сфере транспорта. Это произошло из-за скандала вокруг крупного государственного заказа на новые поезда, оказавшиеся слишком широкими для местных железнодорожных туннелей.

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Министр транспорта Исабель Пардо и глава государственной железнодорожной компании Renfe Исаиас Табоас в понедельник решили сложить с себя полномочия вследствие не стихающего гнева общественности, недовольной масштабами халатности со стороны властей.

В 2020 году правительство Испании решило обновить безнадежно устаревший парк поездов в северных регионах Кантабрия и Астуриас. Для этого оно заключило контракт почти на 260 млн евро на строительство современных электричек и узкоколейных поездов с испанским производителем CAF.

Ожидалось, что 31 новый состав поступит в эксплуатацию уже в 2024 году, однако в январе этого года испанская газета El Comercio выпустила материал, в котором раскрыла крупный прокол, связанный с этим многомиллионным проектом.

По данным газеты, заказанные поезда были слишком широкими для нестандартных горных туннелей северной Испании, причем компания-производитель заметила это еще в 2021 году.

Правительство Испании настаивает, что ошибка была обнаружена на ранней производственной стадии и к финансовым потерям не привела. Однако она вызвала задержку с реализацией проекта, и вместо намеченного 2024 года новые поезда теперь должны встать на рельсы не раньше 2026 года.

Бесплатные билеты от властей

Разгневанные главы Кантабрии и Астуриаса потребовали компенсации от федеральных властей страны.

Президент Кантабрии Мигель Анхель Ревилья назвал произошедшее неописуемой халатностью, добавив, что виновные должны понести ответственность. Глава Астуриаса Адриан Барбон заявил, что он потрясен, зол и разочарован.

Вскоре после январской публикации в El Comercio были уволены два человека, занимавшие руководящие посты в Renfe и другой государственной компании, Adif, ответственной за железнодорожную инфраструктуру в Испании.

Однако этих увольнений оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить политиков и общественность, резко осудивших власти за произошедший прокол.

В результате скандал дошел до самой верхушки транспортного руководства. В понедельник в отставку подали глава министерства транспорта и глава Renfe.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал компенсировать жителям севера страны неудобства, связанные с задержкой новых электричек. До их появления поездки на нынешних поездах будут бесплатными, заявил глава правительства.

"С самого начала я признал свою ответственность, извинился… Мы начали внутренний аудит и собрали команду, чтобы ускорить производство новых поездов, насколько это только возможно", — добавил Санчес.

Дорогая ошибка Франции

Испания — не первая страна Европы, оказавшаяся в последние годы в центре скандала из-за ошибочных габаритов для новых транспортных средств.

В 2014 году французская национальная железнодорожная компания SNCF обнаружила, что 2000 заказанных ею новых поездов стоимостью 15 млрд евро оказались слишком широкими для региональных платформ.

Поезда уже были построены, и французскому оператору пришлось вкладывать десятки миллионов евро в расширение платформ.