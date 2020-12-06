В Испании прошли митинги в поддержку конституции

В Мадриде, Барселоне, Валенсии, Кордове, Мурсии и других крупных городах и поселках Испании в воскресенье, 6 декабря, прошли митинги в защиту конституции страны.

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Они были организованы оппозиционными партиями и общественными организациями, которые считают, что нынешнее левое коалиционное правительство Испании нередко, под влиянием радикалов, принимает решения, противоречащие основному закону. И это, как отметили участники митингов, особо нетерпимо на фоне глубокого социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19. В митингах с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, приняли участие, по данным испанской печати, несколько сотен тысяч граждан.

Отстоять принципы демократии

"Нас беспокоит растущее влияние на правительство радикалов-популистов из партии "Подемос" (Мы можем)", заявил DW Игнасио Фернандес, один из организаторов митинга в поселке Посуэло, расположенном в 10 километрах к западу от Мадрида. К примеру, "их стремление ограничить оговоренную конституцией независимость судов". Так кабмин, представленный социалистами, коммунистами и левыми популистами из "Подемос", "форсирует под нажимом последних, принятие реформы, которая позволит властям контролировать судопроизводство".

Противоречит конституции, по мнению Фернандеса, и недавно принятый закон об образовании: "Он лишает испанский язык статуса обязательного для всех граждан и позволяет регионам использовать в школах лишь местные языки". Кроме того, в программы включены дисциплины, "проповедующие левую идеологию, трактовку в ее свете проблем Испании". И это при том, что "конституция, проповедующая плюрализм мнений, запрещает подобную практику", подчеркнул собеседник.

Сохранить единство страны



Других опрошенных участников митинга возмущает "благодушное отношение" популистов к баскским и каталонским сепаратистам. А ведь "Испания, по конституции, является неделимой", отметил 32-летний Хуан. Вместе с тем "Подемос" обрушилась в эти дни с угрозами в адрес 73 бывших военных", которые, пользуясь своим правом на свободу слова, обратились с письмом к главе государства королю Фелипе VI. "Они выразили монарху озабоченность в связи с действиями сепаратистов, направленными на развал страны".

Впрочем и "сама монархия, статус которой оговорен конституцией, подвергается нападкам", напомнил другой участник митинга в Посуэло - 50-летний Хавьер. Так, зампред правительства и лидер популистов Пабло Иглесиас заявляет, что свержение короля у него "в повестке дня". В противоречии с конституцией, провозглашающей равенство испанцев независимо от их политических взглядов, находится и распределение бюджетных средств. "Государственные дотации в большем объеме получают те регионы, предприятия, НКО, профсоюзы и СМИ, которые лояльно относятся к властям", - отметил собеседник DW.