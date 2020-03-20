В Испании за сутки коронавирусом заразились 2833 человека, в результате число инфицированных достигло 19 980. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на испанский Минздрав.
Как отмечается, всего в стране от COVID-19 скончались 1002 человека, 1585 были выписаны из больниц.
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Ранее стало известно, что число умерших от коронавируса в мире превысило 10 тысяч.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.