В Италии на пшеничном поле появился огромный портрет Федора Достоевского

Итальянский мастер ландшафтного искусства Дарио Гамбарин создал огромный портрет писателя Федора Достоевского к 200-летию его рождения, сообщает Euronews.

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Для создания своей последней работы Гамбарин использовал старый трактор. Портрет русского писателя появился на пшеничном поле в Кастаньяро, рядом с Вероной.

Над портретом Гамбарин также изобразил надпись "Красота спасет нас" — это измененная цитата Князя Мышкина "Красота спасет мир!" из знаменитого романа Достоевского "Идиот". Федор Достоевский родился в Москве в 1821 году.

Портрет русского писателя был создан на пшеничном поле с помощью трактора, плуга и ротационной бороны. Достоевский изображен с бородой и голубыми глазами.

"Я верю, что люди могут обойтись без многих вещей, но не без красоты, не без великолепия истины. Красота и гармония спасет нас от этой пандемии — красота и как инструмент спасения окружающей среды, как нам и напоминает Достоевский: "Жизнь есть рай, и мы все в раю, да не хотим знать этого"", — заявил Гамбарин, процитировав роман "Идиот".

Дарио Гамбарин родился в Вероне в 1958 году и на данный момент он проживает в Болонье.

Ранее он уже создавал огромные ландшафтные портреты знаменитостей: среди них были Данте, Грета Тунберг, папа римский Франциск, Барак Обама и Джо Байден.