В Италии пригрозили подачей иска к Pfizer из-за задержки поставок вакцины

Италия рассматривает возможность подать иск против американской компании Pfizer из-за задержки поставок вакцины от коронавирусной инфекции, которую та разработала совместно с немецкой BioNTech. Об этом заявил министр по региональным проблемам Франческо Бочча, передает La Repubblica.

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"Мы требуем ясности и уважения к нашей стране <…>. Даже если мы первые в Европе применяем вакцину, нам нужна ясность в отношении еженедельного распределения препарата", — заявил министр. По словам Боччи, "никаких односторонних сокращений без предварительного уведомления" быть не должно.

На прошлой неделе Pfizer уведомила власти Италии, что с 18 января сократит поставки вакцины в страну на 29%, сообщил итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации с Covid-19 Доменико Аркури. По его словам, Рим изучает вопрос о возможности принять штрафные меры в отношении компании.

На задержки пожаловались и другие страны Евросоюза. 15 января Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония направили в Еврокомиссию письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за планов Pfizer сократить поставки и указали, что сложившаяся ситуация влияет на запланированные графики вакцинации.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что задержка связана с реорганизацией производства. Об этом ранее сообщили и в Pfizer. В американской компании пообещали вернуться к исходному графику поставок с 25 января, а с середины февраля увеличить их объем.