В Италии судят правого политика Маттео Сальвини за отказ пустить мигрантов

Бывший министр внутренних дел Италии, лидер правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини предстал перед судом в Палермо. Его обвиняют в превышении полномочий и незаконном удержании на судне мигрантов, прибывших в Италию.

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В августе 2019 года судно испанской благотворительной организации Open Arms со 147 спасенными мигрантами на борту в течение 19 дней не могло высадить их на берег.

Несмотря на то, что условия на судне постоянно ухудшались, Сальвини, решивший закрыть итальянские порты для лодок с мигрантами, отказывался эвакуировать людей.

В результате мигранты высадились на итальянском острове после того, как прокурор Италии отдал распоряжение об эвакуации судна.

Ожидается, что в суде дадут показания пять бывших министров, а также голливудский актер Ричард Гир, передававший мигрантам помощь. В 2019 году Сальвини в ответ на критику Гира предложил актеру забрать спасенных людей в Голливуд.

Перед заседанием Сальвини опубликовал в "Твиттере" селфи с подписью: "Здесь в зале суда тюрьмы Палермо судебный процесс, которого хотели левые и любители нелегальных иммигрантов: во сколько это обойдется итальянским гражданам".

По обвинению в незаконном удержании людей и превышению полномочий Сальвини может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Ранее другой сицилийский суд не стал рассматривать аналогичное дело против Сальвини о судне "Грегоретти", которое в июле 2019 года на пять дней было заблокировано в сицилийском порту Аугуста. На борту судна итальянской береговой охраны находились 116 мигрантов. В мае суд постановил, что Сальвини не может отвечать за политику правительства.

Сам Маттео Сальвини назвал себя единственным министром в Европе, которого судят за исполнение своего долга.

Сальвини известен тем, что в то время, когда он занимал пост министра внутренних дел, он проводил политику "закрытых портов" в отношении мигрантов.

Он не раз напрямую звонил операторам спасательных судов и запрещал высадку мигрантов на берег. Сальвини неоднократно называл спасательные суда "такси для мигрантов".

Сальвини также известен как сторонник Владимира Путина и не раз призывал к отмене санкций против России. За сравнительно короткое время он несколько раз приезжал в Москву.

В 2019 году прокуратура Милана начала расследование возможной коррупционной схемы с участием представителей итальянской партии "Лига" и Кремля. Итальянские СМИ писали, что руководство "Лиги" могло рассчитывать на многомиллионное финансирование со стороны России под видом нефтяной сделки при посредничестве близких к Сальвини лиц.

Кремль отрицал любые попытки подкупа итальянских политиков.