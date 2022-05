В Италии задержали яхту "Шехерезада", которую связывали с Путиным

На итальянской верфи оказалась заблокированной из-за санкций мега-яхта, которую СМИ и российские оппозиционеры связывают с российским президентом, оценивая ее стоимость в 700 млн долларов. Расследование не закончено, связь не доказана. Но есть и другая яхта, предположительно имеющая отношение к Путину.

Власти Италии в пятницу приняли решение о заморозке яхты "Шехерезада" из-за неопределенности, кто может быть ее собственником, на фоне сообщений о том, что она принадлежит президенту России Владимиру Путину, сообщает Франс-пресс.

Italian authorities have impounded a mega-yacht at the center of a mystery over its ownership, as speculation swirled it might even belong to Russian President Vladimir Putin.https://t.co/xVmxyyElOG pic.twitter.com/nRWCN37e4q