В Италии заключенные устроили бунты из-за коронавируса, погибли 11 человек

Заключенные в нескольких тюрьмах Италии устроили беспорядки из-за ограничений на посещения, которые были введены из-за вспышки коронавируса. За три дня погибли не менее 11 человек, сообщает передача Rīta Panorāma телеканала LTV.

Чиновники Министерства юстиции Италии сообщили, что заключенные проникли в тюремные аптеки и умерли от передозировки. Беспорядки затронули 23 места лишения свободы, но теперь ситуация находится под контролем.

Беспорядки начались в воскресенье, 8 марта, и за три дня они охватили более двух десятков тюрем. Осужденные подожгли мебель и взяли охранников в заложники, их освободила полиция, однако из тюрьмы в городе Фоджа сбежали 22 заключенных, которых до сих пор не удалось поймать.

Местные СМИ сообщают, что из-за карантина, введенного из-за коронавируса, заключенных не могут посещать родственники, им запрещено собираться в общих зонах отдыха. Многие суды по делам об убийствах проходят без присутствия обвиняемых, чтобы они не могли заразиться или передать инфекцию другим заключенным.

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 7 тысяч человек, умерли более 460 пациентов. Это больше, чем в любой другой стране за пределами Азии.

9 марта власти Италии объявили всеобщий карантин национального масштаба. Италия первой в мире распространила "красную зону" по всей стране для борьбы с инфекцией. До этого ограничения действовали только в северных регионах, наиболее затронутых заболеванием.

Введение чрезвычайных мер означает отмену всех массовых и спортивных мероприятий, закрытие всех учебных заведений и ограничение передвижения людей по стране. Любой, кто пытается попасть из одного муниципалитета в другой, должен заполнить анкету, назвав причину для срочной поездки — работа, здоровье или возвращение домой.

До 3 апреля итальянцы могут покинуть свой дом только по веским медицинским или професиональным причинам. Многие общественные места закрыты, в том числе кинотеатры, театры и тренировочные залы. Бары и рестораны работают лишь до шести вечера. Все спортивные мероприятия в стране отменены. Свадьбы и похоронные мероприятия не проводятся.