В Израиле полиция избила участников похорон палестинской журналистки
Foto: AP/Scanpix/LETA

Европейский союз (ЕС) и США осудили Израиль за агрессию местной полиции к участникам похорон палестинской журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, пишет Meduza.

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Похороны состоялись в пятницу, 13 мая, в Восточном Иерусалиме. Во время процессии израильские полицейские напали на собравшихся и избили некоторых из них дубинками. Также стражи порядка применяли светошумовые гранаты. Пострадали несколько десятков человек.

Как сообщала Al Jazeera, беспорядки начались в связи с тем, что полицейские не разрешили собравшимся устроить пешую процессию с гробом. В свою очередь, стражи порядка утверждают, что некоторые из собравшихся сами начали бросать в полицейских камни.

Случившееся осудил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, ЕС "осуждает непропорциональное применение силы и неуважительное поведение израильской полиции".

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также высказала обеспокоенность в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что палестинская журналистка телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле застрелена во время израильского рейда в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Телеканал обвинил израильских солдат в ее преднамеренном убийстве. Израиль обвинения отвергает и заявляет, что журналистку могли застрелить вооруженные палестинцы.

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