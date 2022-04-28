В Израиле, Польше, других странах поминают жертв Холокоста
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Общественная жизнь в Израиле замерла на две минуты по случаю Дня Катастрофы. Традиционный "Марш живых" прошел в польском Освенциме.

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В Израиле, Польше и других странах вспоминают жертв Холокоста в годы нацистской диктатуры в Германии и Второй мировой войны. В четверг, 28 апреля, в 10.00 (совпадает с мск) на территории Израиля раздались звуки сирены, общественная жизнь замерла на две минуты. На военных базах и в образовательных учреждениях страны также провели минуты молчания.

В парламенте Израиля - Кнессете - были зачитаны вслух имена жертв Холокоста. На церемонии по случаю Дня катастрофы присутствовала председатель бундестага ФРГ Бербель Бас (Bärbel Bas).

Депортация евреев и "поезда смерти"

Глава железнодорожного концерна Deutsche Bahn Рихард Луц (Richard Lutz) в свою очередь возложил венок в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. Национальный день траура в память о жертвах нацизма посвящен в этом году теме депортации евреев во время Холокоста и "поездам смерти".

Традиционный "Марш живых" прошел в польском Освенциме. В нем приняли участие восемь переживших Холокост и еще 2500 человек из 25 стран.

В Израиле - тысячи переживших Холокост

Спустя семь десятилетий после окончания Второй мировой войны в Израиле проживали около 192 тысяч переживших Холокост. Их средний возраст составлял 83,7 года. Большинство из них - те, кому удалось спастись из нацистских лагерей или скрыться от преследований.

День Катастрофы отмечается в Израиле с 1951 года и приурочен к дню начала восстания в Варшавском гетто в 1943 году.

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