В Кабуле смертник подорвал себя в образовательном центре. Большинство погибших — девушки

В Кабуле в одном из образовательных центров прогремел взрыв. В это время учащиеся — в основном молодые девушки — сдавали экзамен. Погибли, по предварительным данным, 19 человек.

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"Нас было около 600 в классе. Но погибли в основном девушки", — сказал Франс пресс один из очевидцев произошедшего, студент Акбар.

Местные власти сообщили, что смертник подорвал себя в западном районе Дашт-и-Барчи, преимущественно населенном хазарейцами — людьми тюркского и монгольского происхождения, исповедующими ислам шиитского толка.

В прошлом районы, населенные хазарейцами, уже становились объектами нападений.

В образовательном центре учатся Каадж как девушки, так и молодые люди. С приходом к власти талибов большинство школ для девочек закрыли, но частные школы и репетиторские центры в некоторых районах продолжают работать.

В момент взрыва студенты сдавали пробный университетский экзамен.

15 августа прошлого года после 20 лет боев западная коалиция вывела своих военных из Афганистана. Талибы вновь пришли к власти, взяв под контроль все провинции и города.