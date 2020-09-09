В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Во время движения правительственного конвоя в столице Афганистана сработало взрывное устройство. Первый вице-президент Салех не пострадал, но есть погибшие.

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В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Во время движения конвоя чиновника утром в среду, 9 сентября, в стоявшем на улице автомобиле сработало взрывное устройство, сообщает агентство dpa со ссылкой на советника Салеха Хомаюна Ахмади. В свою очередь агентство AFP сообщает, что взрыв устроил террорист-смертник.

Амрулла Салех не пострадал, несколько его телохранителей получили ранения. По данным МВД Афганистана, в результате взрыва погибли два человека, еще 12 ранены. Телеканал Tolo News сообщил о гибели трех человек. Облако дыма после взрыва было видно за несколько километров от места происшествия.

Предстоящие переговоры с талибами

Покушение совершено перед началом внутриафганских мирных переговоров, которые запланировано провести в Катаре. Дата встречи представителей правительства в Кабуле и радикально-исламского движения "Талибан" пока не назначена.

Решающим шагом для начала мирных переговоров с "Талибаном" об урегулировании длящегося 19 лет конфликта на Гиндукуше стало освобождение 400 талибов, считающихся Кабулом особенно опасными. Решение об этом приняло в начале августа чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана — лойя джирга. Президент Афганистана Ашраф Гани издал соответствующий указ. В список вошли и 156 человек, приговоренных к смертной казни.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Афганистан
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