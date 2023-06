В Канаде предупреждения о вреде курения начнут печатать на каждой сигарете

Канада стала первой в мире страной, где надписи о негативных последствиях курения будут печатать не только на пачках с табачными изделиями, но и на каждой сигарете. Соответствующее решение приняло канадское правительство.

"Новые правила являются частью постоянных усилий правительства Канады, направленных на то, чтобы помочь курильщикам бросить курить, защитить молодежь и людей, не употребляющих табак, от никотиновой зависимости, а также еще больше снизить привлекательность табака. Маркировка отдельных сигарет сделает практически невозможным полностью избежать предупреждений о вреде для здоровья", — сообщила пресс-служба правительства.

Решение канадских властей вступит в силу уже 1 августа, новые меры при этом будут вводиться поэтапно: к апрелю 2024 года на пачках появятся новые предупреждения о вреде курения, в июле их станут размещать на сигаретах увеличенного размера, а в апреле 2025-го — на обычных. Также закон предполагает, что маркировки о вреде курения будут регулярно обновляться.

Телеканал CNN привел примеры надписей, которые будут размещать на сигаретах. Среди них: "Табачный дым вредит детям", "Сигареты вызывают рак" и "Яд в каждой затяжке".

