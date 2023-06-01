В Канаде предупреждения о вреде курения начнут печатать на каждой сигарете

Канада стала первой в мире страной, где надписи о негативных последствиях курения будут печатать не только на пачках с табачными изделиями, но и на каждой сигарете. Соответствующее решение приняло канадское правительство.

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"Новые правила являются частью постоянных усилий правительства Канады, направленных на то, чтобы помочь курильщикам бросить курить, защитить молодежь и людей, не употребляющих табак, от никотиновой зависимости, а также еще больше снизить привлекательность табака. Маркировка отдельных сигарет сделает практически невозможным полностью избежать предупреждений о вреде для здоровья", — сообщила пресс-служба правительства.

Решение канадских властей вступит в силу уже 1 августа, новые меры при этом будут вводиться поэтапно: к апрелю 2024 года на пачках появятся новые предупреждения о вреде курения, в июле их станут размещать на сигаретах увеличенного размера, а в апреле 2025-го — на обычных. Также закон предполагает, что маркировки о вреде курения будут регулярно обновляться.

Телеканал CNN привел примеры надписей, которые будут размещать на сигаретах. Среди них: "Табачный дым вредит детям", "Сигареты вызывают рак" и "Яд в каждой затяжке".

Canada has announced that it will require health warnings to be printed directly on every individual cigarette – the first country in the world to do so https://t.co/OzsMBSZmqT — CNN (@CNN) June 1, 2023

Власти Канады надеются, что в комплексе с ранее принятыми мерами это решение поможет достичь амбициозной цели — сократить долю курильщиков среди жителей страны до 5% к 2035 году. В 2020 году сигареты курили 13% канадцев старше 15 лет.