В Канаде самолет пилотажной группы упал на дом, один человек погиб

По меньшей мере один человек погиб в результате крушения самолета пилотажной группы Королевских военно-воздушных сил Канады Snowbirds.

Самолет, совершавший облет жилого района, вскоре после взлета упал, врезавшись в частный дом в городе Камлупс, в Британской Колумбии.

Один из пилотов катапультировался, еще один член экипажа получил серьезные травмы.

Пилотажная группа совершала показательный полет в рамках турне по стране в честь канадцев, вносящих свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Snowbirds.

Snowbirds выполняют акробатические трюки для публики, подобно Red Arrows в Великобритании и Blue Angels в США.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что один из членов команды Snowbirds погиб, еще один получил серьезные травмы", - говорится в твите Королевских ВВС Канады.

На видео, опубликованном в "Твиттере", видно, как два самолета поднимаются в воздух из аэропорта Камлупса, после чего один из них загорается.

