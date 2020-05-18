В Канаде самолет пилотажной группы упал на дом, один человек погиб

По меньшей мере один человек погиб в результате крушения самолета пилотажной группы Королевских военно-воздушных сил Канады Snowbirds.

Самолет, совершавший облет жилого района, вскоре после взлета упал, врезавшись в частный дом в городе Камлупс, в Британской Колумбии.

Один из пилотов катапультировался, еще один член экипажа получил серьезные травмы.

Пилотажная группа совершала показательный полет в рамках турне по стране в честь канадцев, вносящих свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Snowbirds.

Snowbirds выполняют акробатические трюки для публики, подобно Red Arrows в Великобритании и Blue Angels в США.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что один из членов команды Snowbirds погиб, еще один получил серьезные травмы", - говорится в твите Королевских ВВС Канады.

На видео, опубликованном в "Твиттере", видно, как два самолета поднимаются в воздух из аэропорта Камлупса, после чего один из них загорается.

Here's a video that was sent to us at @RadioNLNews from earlier this morning. #Kamloops pic.twitter.com/hc61YWscmQ — Victor Mario Kaisar (@supermario_47) May 17, 2020

Аннет Шонвилл, видевшая произошедшее, рассказала Си-би-эс: "Один самолет продолжал полет, а над вторым вдруг появились клубы дыма, а потом он был как огненный шар".

"Никакого шума не было, это было странно, самолет просто сделал "колесо" и упал прямо с неба".

После того, как самолет упал в палисаднике частного дома, жители выбежали на улицу, пытаясь потушить огонь.

"Я просто побежал по улице. Я был на месте где-то через минуту после того, как он упал, там было несколько жителей со шлангами, они пытались потушить пламя, потому что оно перекинулось на дом", - рассказал Ассошиэйтед пресс Кенни Хиндс, местный житель.

"Мне показалось, что он упал в палисаднике, но возможно, крыло или еще какая-то часть задели крышу дома", - добавил он.

Город Камлупс находится примерно в 200 милях (320 км) к северо-востоку от Ванкувера, в городе живет 90 тыс. человек.

В октябре прошлого года самолет Snowbirds разбился в нежилом районе, прямо перед авиационным шоу в американском городе Атланта. Пилот смог катапультироваться.