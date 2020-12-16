В Канаде задержан обвиняемый в домогательствах миллиардер
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79-летний финско-канадский миллиардер Питер Найгард был задержан в Канаде по запросу США, где его обвиняют в домогательствах и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Соответствующая информация появилась во вторник, 15 декабря, на сайте Министерства юстиции США. Его жертвами могли стать десятки человек, а преступления совершались в США, Канаде и на Багамских островах, пишет Deutsche Welle.

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В течение 25 лет, с 1995 по 2020 годы, Найгард использовал ресурсы своей компании Nygard Group для сексуальной эксплуатации женщин, в том числе не достигших совершеннолетия, говорится в обвинительном заключении. Найгард выбирал девушек из неблагополучных семей, контролировал их с помощью угроз и ложных карьерных обещаний, а также ограничивал их в возможности перемещения. Кроме того, его обвиняют в изнасиловании своих жертв и принуждению к употреблению наркотиков.

Родившийся в Хельсинки Найгард основал в Канаде компанию по производству спортивной одежды в 1967 году, а уже в 1978 году она вышла на американский рынок. В 2020 году компания фактически прекратила существование из-за обвинений Найгарда в изнасилованиях, сам он был признан банкротом.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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