В Кардиффе подростки погибли в ДТП. В городе начались беспорядки — аварию якобы спровоцировали полицейские

Беспорядкам в Кардиффе, вспыхнувшим в городе в понедельник вечером, предшествовала гибель двух подростков в автомобильной аварии, которую, по мнению протестующих, спровоцировали полицейские, заявил глава полиции Южного Уэльса Алан Майкл.

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По его словам, пока нельзя с уверенностью сказать, что причиной беспорядков стала именно гибель подростков, возможно, это был просто повод.

"Похоже, кто-то стал распространять слухи о полицейской погоне, которой на самом деле не было", — сказал он.

Он отметил, что события понедельника иллюстрируют, с какой скоростью слухи могут распространяться через соцсети, и какой вред это может нанести.

Началось все с того, что вокруг места аварии собрались порядка 150 человек, многие с закрытыми балаклавами лицами.

Через некоторое время в сторону прибывших на место полицейских полетели тротуарная плитка и файеры.

Толпа разгромила два полицейских автомобиля, еще несколько машин, припаркованных рядом, также были разгромлены и подожжены.

Сообщается о 12 пострадавших сотрудниках полиции.

Также нападению подверглось гражданское лицо, которое участники беспорядков приняли за полицейского под прикрытием.

Столкновения продолжались до рассвета вторника и охватывали все больше районов города.

Конная полиция выехала охранять центральный полицейский участок, после того как прошел слух, что он может стать целью хулиганов.

Гибель подростков, а также последующие события будут расследованы надлежащим образом, заявил Майкл.

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Во вторник полиция провела ряд арестов, но о числе задержанных не сообщается.

На улицах Кардиффа наблюдается большое количество полицейских патрулей, некоторые районы полностью оцеплены.

Один из местных жителей Джон Уркхарт наблюдал за тем, как развивался конфликт.

По его словам, сначала люди собрались вокруг места аварии, чтобы узнать, что произошло, агрессии никто не проявлял.

Когда появились полицейские, толпа начала требовать расследования причин аварии. Люди в балаклавах, по словам очевидца, появились среди собравшихся незаметно, после чего ситуация начала выходить из-под контроля.

Еще одна жительница района, наблюдавшая за происходящим из окна, утверждает, что зачинщики беспорядков были подростками, и призывает полицию остановить их.

Жители Кардиффа опасаются, что ситуация в городе может стать похожа на события в Лондоне в августе 2011 года. Тогда британскую столицу охватили беспорядки, грабежи, пожары и мародерство после гибели 29-летнего лондонца, застреленного полицией в ходе спецоперации.

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Хотя причастность полицейских к гибели подростков в Кардиффе не установлена, есть опасения, что подстрекатели могут воспользоваться инцидентом для масштабных провокаций.

Фото: BBC News