В Каталонии ввели обязательное ношение защитных масок из-за вспышки Covid
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Маски нужно носить как на улице, так и в зданиях и помещениях, даже при соблюдении социальной дистанции

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C 9 июля власти испанской Каталонии ввели обязательное ношение масок в общественных местах как в зданиях, так и на улице, даже если у граждан есть возможность соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

Как пояснил глава каталонского женералитета Квим Торра, на такие меры власти пошли из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Сейчас в Испании медицинские маски необходимо обязательно носить в общественных местах, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

По мнению властей, эта мера должна также предотвратить "расслабление" граждан, которое "нужно исправить".

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