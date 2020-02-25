В Кении запретили убой ослов

Убийство ослов в коммерческих целях будет запрещено в Кении с марта 2020 года, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Питера Мунью.

По словам министра, решение узаконить торговлю мясом и шкурами животных в 2012 году стало большой ошибкой, которая привела к снижению популяции ослов.

Отмечается, что многие сельские жители Кении используют ослов для перевозки воды и дров. Таким образом, снижение популяции животных может привести к увеличению нагрузки на женщин.

В понедельник, 24 февраля, у офиса министра сельского хозяйства в Найроби прошли протестные акции против убоя ослов.

Впоследствии было принято решение предоставить скотобойням, имеющим лицензию на забой ослов, месяц для перехода на убой других животных.