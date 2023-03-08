В Киев прибыл генеральный секретарь ООН

Темой переговоров Антониу Гутерриша и Владимира Зеленского станет продление соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев. Вечером во вторник, 7 марта он прилетел в Польшу и в ночь на 8 марта приехал в украинскую столицу.

В ходе своего третьего с начала полномасштабной войны визита в Киев глава ООН встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из главных тем переговоров станет продление сделки об экспорте украинского зерна через Черное море, срок действия которой истекает 19 марта. ООН настаивает на очередном продлении данного соглашения с Россией.

"Зерновая сделка" Украины и РФ

ООН и Турция в июле 2022 года убедили Россию прекратить блокаду украинских черноморских портов, чтобы открыть возможность для экспорта зерна из Украины. "Зерновая сделка" была заключена на четыре месяца и позволила экспортировать зерно через три украинских порта на Черном море. В ноябре соглашение было продлено еще на четыре месяца.

Украина — один из крупнейших в мире экспортеров зерновых. До начала полномасштабного вторжения Россия и Украина обеспечивали около четверти мирового экспорта зерна. Начиная с апреля прошлого года Евросоюз содействует экспорту украинского зерна по земле, железным дорогам и рекам по "маршрутам солидарности".