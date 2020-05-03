В Киеве бизнесмены вышли на протест против карантина

Представители малого и среднего бизнеса в Украине потребовали разрешить им возобновить работу с соблюдением санитарных мер.

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В центре Киева представители малого и среднего бизнеса в воскресенье, 3 мая, вышли на акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, и дать им возможность возобновить работу с соблюдением мер предосторожности и санитарных требований. Об этой акции сообщает онлайн-издание Hromadske.

Протестующие собрались на Майдане, после чего отправились на улицу Банковую к офису президента Украины Владимира Зеленского. На белых флагах, которые держали в руках некоторые участники митинга, было написано #SaveФОП. Под аббревиатурой ФОП в украинском языке подразумевается осуществление хозяйственной деятельности физлицом или предпринимателем.

Требования участников протеста в Киеве

По оценкам Hromadske, всего в акции протеста у офиса президента участвовали около сотни человек. Одним из требований митингующих было оказание государством финансовой помощи предпринимателям в случае продления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

29 апреля акция протеста бизнесменов с аналогичными требованиями состоялась у здания правительства Украины в центре Киева. Тогда несколько десятков участников митинга требовали завершить карантинный режим уже 1 мая, а не 11 мая, как планируется.

Число заражений коронавирусом в Украине

По официальным данным на 3 мая, в Киеве зафиксировано 1511 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, суточный прирост здесь составил 17 случаев. За прошедшие сутки, со 2 по 3 мая, от инфекции в украинской столице скончался один человек.

Всего в Украине, по данным американского Университета Джонса Хопкинса за 3 мая, с начала пандемии было выявлено 11 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 288 человек в стране скончались от Covid-19.