В Киеве открылась конференция "Крымской платформы", Латвию представляет президент Левитс

В учредительной конференции "Крымской платформы" участвуют представители 46 стран и международных организаций, в том числе глава Евросовета Шарль Мишель. Целью новой инициативы Киева является деоккупация Крыма, сообщает Deutsche Welle.
На разных уровнях представлены все страны ЕС, НАТО, "большой семерки", Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша), Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова). Кроме того, в конференции Крымской платформы участвует председатель Европейского совета Шарль Мишель. Германия представлена министром экономики и энергетики Петером Альтмайером (Peter Altmaier), США — личным посланником президента Джо Байдена, министром энергетики Дженнифер Гренголм. Представитель России в форуме не участвует.
Латвию на конференции представляет президент страны Эгилс Левитс.
Открывая конференцию, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев в одиночку "никогда не сможет вернуть Крым". "Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова", — указал он и подчеркнул, что совместными усилиями также возможно урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. По словам Зеленского, "Крымская платформа" "должна стать центром выработки и принятия ключевых международных решений о Крыме", а ее конечной целью является деоккупация полуострова.
"Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет. Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам. Среди них, прежде всего, усиление санкций, защита прав человека, преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", — заявил он.
Предполагается, что "Крымская платформа" будет работать на четырех уровнях — на уровне глав государств и правительств, на уровне глав МИД и министров обороны, а также на парламентском и экспертном уровнях.