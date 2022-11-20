В Киеве отреагировали на видео с "расстрелом российских военнопленных"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович и другие официальные лица в Украине прокомментировали видео с российскими военнопленными. Об этом видео он говорил в интервью адвокату и журналисту Марку Фейгину (власти России считают его СМИ-иноагентом).

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Арестович отметил, что, по всей видимости, один из солдат на записи решил оказать вооруженное сопротивление.

"Если ты решил сдаться в плен, а потом внезапно выхватываешь оружие, то ты не герой, который сопротивляется, а совершаешь военное преступление против Женевской конвенции", — заявил Арестович.

Также, по его словам, решение о том, что сдающийся в плен, безопасен, должен принимать тот, кто берет его в плен.

"Мы не знаем, и из этого видео непонятно, как вели себя те, кто лежал на земле или хотя бы некоторые из них, и в какой обстановке — если их действительно уничтожили из огнестрельного оружия автоматическим или там одиночным огнем — в какой обстановке они погибли", — сказал Арестович.

В похожем ключе высказался уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитро Лубинец. В своем телеграм-канале он написал о том, что из отдельных фрагментов видео можно сделать вывод о том, что "воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление — открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины".

"В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны", — написал он.

По словам Алексея Арестовича, сейчас идет служебное расследование на предмет того, что происходит на этом видео.

О расследовании по этому поводу также заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе. Ее цитирует канадский канал CNBC.

"Конечно, украинские власти расследуют это видео", — сказала она. По ее словам, "очень маловероятно", что короткие фрагменты видео отражают то, что утверждает Москва.

У украинских военных есть прямой приказ брать как можно больше пленных, с тем чтобы их можно было обменять на пленных украинцев, заметила Стефанишина.

Ранее министерство обороны России обвинило украинских военных в расстреле сдавшихся в плен русских солдат. Обвинения основывались на опубликованной в телеграм-каналах видеозаписи, которая предположительно была сделана в Макеевке самопровозглашенной ЛНР.

Помимо российского минобороны, назвавшего произошедшее кровавой расправой, обвинения в адрес украинских военных выдвинули также министерство иностранных дел, Совет по правам человека при президенте РФ, российский уполномоченный по правам человека и Следственный комитет. Они заявили, что обратились ко многим международным организациям с требованием расследовать "расстрел пленных". CNBC напоминает, что, в частности, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала к дальнейшему расследованию по этому поводу.

Два дня назад исследователи из проекта Би-би-си Reality Check представили первые результаты изучения видео из Макеевки. По их данным, подтвердить российские заявления, основываясь на одном лишь видео, не удалось.